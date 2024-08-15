Суспільство

Бійці СБУ взяли в полон понад 100 російських військових на Курщині 
15 Серпня 2024 10:44
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полон, сбу
Полоненні росіяни / CБУ

Спецпризначенці Служби безпеки України взяли у полон 102 російських військових на Курщині.

Про це пише УП, посилаючись на слова співрозмовника співрозмовника в СБУ.

Джерело зазначає, що це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

Воїни ЦСО “А” СБУ захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею.

Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо, зазначає співрозмовник УП. 

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу “Ахмат”.


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