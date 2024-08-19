Суспільство

Бійці «Помсти» знищили у Серебрянському лісі три ворожі склади БК 
19 Серпня 2024 09:51
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зсу, ліс
Ілюстративне фото / AP

Бійці бригади “Помста” Державної прикордонної служби України знищили три склади боєкомплекту і низку укриттів росіян у Серебрянському лісі  з реактивної системи залпового вогню.

Про це бригада “Помста” повідомила у Фейсбуці.

“Знищено 3 склади боєкомплекту, позиції ворога та подавлено піхоту противника: 4 поранених окупанти – робота розрахунків РСЗВ “Помсти”, – ідеться у дописі.

У “Помсті” наголосили, що в Серебрянському лісі прикордонники з підрозділу вогневої підтримки успішно застосовують проти ворога реактивну артилерію.


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