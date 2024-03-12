Бійці групи БПЛА 3-ї штурмової бригади отримали автомобілі від Фонду Вадима Столара

На запит від групи БПЛА 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України Фонд передав позашляховик та пікап. Про це йдеться в сюжеті Новини.Live.

“Бійці групи БПЛА 3-ї окремої штурмової бригади виконують найскладніші завдання у найгарячіших точках. Для успішної бойової роботи та збереження життів вони потребують максимальної підтримки. Тож коли до нас звернулися із запитом про два авто – ми не зволікали ані хвилини. Позашляховик Mitsubishi PajeroSport та пікап Mitsubishi L200 були оперативно придбані, і сьогодні ми передали їх захисникам”, – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Як зазначив командир взводу 3-ї штурмової з позивним “Петро”, особливістю їхньої бойової роботи є необхідність багато проїжджати по бездоріжжю, аби непомітно для ворога підготувати позиції – через це й виникає потреба у подібних автівках.

“Наш Фонд від перших днів масштабної російської агресії підтримує військових усім необхідним. Від амуніції та захисного спорядження до високотехнологічного обладнання та транспортних засобів. Ми й надалі робитимемо все можливе для підтримки наших захисників та збереження їхніх життів”, – зазначив директор Фонду Андрій Фещенко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну захисники отримали від Фонду Вадима Столара близько 50 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, майже 600 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як квадрокоптери, антидрон-системи, РЕБ-системи, тепловізори, відеокамери, а крім того – 59 спеціалізованих позашляховиків, бронеавтомобілів та моторних човнів.