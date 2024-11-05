Політика

НАТО можуть розглянути питання перехоплення ракет над Україною силами Альянсу – Сікорський 
5 Листопада 2024 08:20
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мзс, нато, польща
Радослав Сікорський / Фото з відкритих джерел

Найближчим часом у НАТО можуть порушити питання перехоплення ракет над Україною силами Альянсу.

Про це сказав глава польського МЗС Радослав Сікорський в ефірі телеканалу TVN24.

Він зазначив, що це питання варто розглядати в контексті самооборони.

“Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде включено до порядку денного”, – сказав польський міністр.

Сікорський також висловився щодо відносин з Україною і прокоментував запит президента України Володимира Зеленського щодо можливості збивання російських ракет, що летять у напрямку Польщі, ще до перетину кордону країни. Він зазначив, що тут виникає питання, де починається і де закінчується право на самооборону.”Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашим територією? В цьому випадку немає сумнівів, але тоді можуть виникнути ризики, як сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди, поранили чи навіть вбили людей”, – сказав Сікорський.

Він додав, що щодо українського прохання можуть існувати різні думки, і це питання вимагає обговорення та узгоджень у колі союзників.


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