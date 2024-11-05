Кримінал

Окупанти атакували Київщину ударними дронами 
5 Листопада 2024 09:23
читать на русском →
дрони, київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія РФ вночі атакувала дронами Київщину. У результаті  падіння збитого безпілотника у приватному будинку були пошкоджені вікна.

Про це повідомив в соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Як заявив Кравченко, тривога тривала майже 10 годин, постраждалих серед населення, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

“Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку. Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Листопада 2024 10:44

Сікорський незадоволений темпами роботи української сторони над питанням ексгумації жертв Волинської трагедії
5 Листопада 2024 10:20

Вночі сили ППО збили 48 із 79 ударних дронів та дві ракети 
5 Листопада 2024 09:23

Окупанти атакували Київщину ударними дронами 
5 Листопада 2024 08:20

НАТО можуть розглянути питання перехоплення ракет над Україною силами Альянсу – Сікорський 
5 Листопада 2024 07:30

Україна отримає від Австралії 14 військових катерів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки