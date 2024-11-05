Окупанти атакували Київщину ударними дронами 

Армія РФ вночі атакувала дронами Київщину. У результаті падіння збитого безпілотника у приватному будинку були пошкоджені вікна.

Про це повідомив в соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Як заявив Кравченко, тривога тривала майже 10 годин, постраждалих серед населення, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

“Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку. Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину”.