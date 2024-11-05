Україна отримає від Австралії 14 військових катерів

Україна отримає від Австралії 14 морських високоманеврених катерів для зміцнення морської та берегової оборони.

Про це повідомив Уряд Австралії

“Австралія подарує Україні 14 катерів із жорстким корпусом, що підкреслить постійну прихильність уряду (Австралії – ред.) підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії”.

“Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України”.

Як йдеться у повідомленні, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 мільйонів австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України.