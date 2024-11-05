Грузинська опозиція проводитиме щоденні протести

Опозиція Грузія буде щодня проводити акції протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Один з лідерів “Коаліції за зміни” Ніка Мелія заявив, що опозиція має на меті організувати “потужний протестний рух, який дозволить повалити режим”. 5 листопада акція протесту відбудеться біля Палацу спорту у Тбілісі.

“Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди (до парламенту – ред.), але стояти лише на Руставелі недостатньо, ми повинні стояти на всіх проспектах”, – наголосив він.

Журналісти припускають, що, ймовірно, опозиція планує блокувати основні транспортні артерії міста. 4 листопада опозиціонери перекрили автомобільний рух біля мосту Бараташвілі у центрі Тбілісі, після чого пройшлися ходою до площі Марджанішвілі.