Суспільство

Грузинська опозиція проводитиме щоденні протести
5 Листопада 2024 07:50
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грузія, протест
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Опозиція Грузія буде щодня проводити акції протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Один з лідерів “Коаліції за зміни” Ніка Мелія заявив, що опозиція має на меті організувати “потужний протестний рух, який дозволить повалити режим”. 5 листопада акція протесту відбудеться біля Палацу спорту у Тбілісі.

“Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди (до парламенту – ред.), але стояти лише на Руставелі недостатньо, ми повинні стояти на всіх проспектах”, – наголосив він.

Журналісти припускають, що, ймовірно, опозиція планує блокувати основні транспортні артерії міста. 4 листопада опозиціонери перекрили автомобільний рух біля мосту Бараташвілі у центрі Тбілісі, після чого пройшлися ходою до площі Марджанішвілі.


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