Біатлон: жіноча збірна України – 11-та в естафеті на чемпіонаті світу

Українські біатлоністки посіли 11-те місце у жіночій естафеті на чемпіонаті світу-2025 у швейцарському Ленцергайде. Перемогу здобула команда Франції.

У складі збірної України виступали Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина.

На першому етапі Дмитренко використала три додаткові патрони на «лежці», залишивши вогневий рубіж 16-ю. Безпомилкова «стійка» дозволила їй піднятися на 6-ту позицію, а естафету вона передала 9-ю з відставанням 55,5 секунди від лідера – Франції.

Юлія Джима на другому етапі схибила один раз лежачи, що дозволило зберегти 7-му позицію. Однак два додаткові патрони на «стійці» опустили Україну на 10-те місце. Естафету вона передала 12-ю з відставанням 1 хвилина 51,8 секунди.

Третій етап Олена Городна пройшла із двома хибами на «лежці» та ще двома на «стійці». Вона підняла команду на 9-ту позицію, а завершила свій етап 10-ю з відставанням 2 хвилини 41,9 секунди.

На фінальному етапі Меркушина використала два додаткові патрони лежачи, що дозволило піднятися на 9-те місце. Після «стійки», де також знадобилося два резервні патрони, українки фінішували 11-ми з відставанням 3 хвилини 52,3 секунди від переможців.

Золото виборола Франція, срібло – Норвегія, а бронза дісталася Швеції.

Сьогодні, 22 лютого, о 16:05 за київським часом відбудеться чоловіча естафета.

У неділю, 23 лютого, чемпіонат світу завершиться масстартами. Жіноча гонка розпочнеться о 14:45, чоловіча – о 17:05.