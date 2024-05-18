BI: Війна в Україні виявила серйозні недоліки в деяких найсучасніших системах озброєнь США

Виділення у квітні 61 мільярда доларів допомоги від США стало поштовхом для українських сил, які так важко борються з російським вторгненням.

Але Україна – не єдиний бенефіціар цієї угоди. Аналітики кажуть, що США отримують безцінну інформацію про недоліки деяких своїх найважливіших видів озброєнь і систем військового виробництва.

З початку війни у 2022 році США були єдиним найважливішим союзником України, надавши українському уряду допомогу на загальну суму 107 мільярдів доларів.

Від глушіння ракет до безпілотників і артилерії, США отримують цінну інформацію про свої слабкі сторони на полях жорстоких боїв на сході і півдні України.

Однією зі сфер, в якій США виявили свої недоліки, є електронна війна. Російські системи глушіння створили серйозні проблеми із західною високоточною зброєю, включаючи ракети GMLRS і артилерійські снаряди “Excalibur”, пише Business Insider.

Російські підрозділи радіоелектронної боротьби стають дедалі вправнішими в кодуванні систем GPS-навігації, які використовуються для наведення ракет і снарядів на цілі, збиваючи їх з курсу і роблячи їх марними.

“Війна показала, що деякі американські високоточні боєприпаси виходять з ладу в дуже складному електромагнітному середовищі”, – розповіла Стейсі Петтіджон, військовий аналітик Центру за нову американську безпеку.

На противагу цьому, дешеві, готові до використання дрони відіграли надзвичайно важливу роль в Україні. Українські військові використовували дрони, щоб компенсувати деякі нестачі в живій силі і техніці, з якими вони зіткнулися у війні з Росією. Вони використовували їх для спостереження за ворожими позиціями, наведення артилерійських ударів, а також оснащували їх гранатами або вибухівкою для атак на ворожі позиції.

Українські безпілотники також вразливі до засобів радіоелектронної боротьби, але Україна розробила технологію, яка дозволяє уникати сигналів глушіння і використовувати прогалини в російській системі захисту від радіоелектронної боротьби.

Маневрування, приховування і постачання військ на полі бою під постійним наглядом безпілотників – це ще одна проблема, над якою працюють експерти Пентагону, сказав Петтіджон.

Згідно з повідомленнями, Пентагон швидко прагне поліпшити свої можливості з використання безпілотників для підтримки військ і знищення ворожих дронів, які, на думку військових аналітиків, будуть повсюдно використовуватися на полях битв у майбутньому. Наразі, за словами Петтіджона, підрозділи армії США мають лише кілька старих безпілотників на підрозділ.

“Один з ключових уроків цього конфлікту полягає в тому, що демократизація високоточної ударної зброї робить поле бою неймовірно смертоносним”, – сказав Петтіджон.

Війна в Україні виявила проблеми не лише з якістю зброї, але й зі спроможністю США виробляти її в необхідній Україні кількості.

Десятиліттями США готувалися до війни проти бойовиків, таких як Талібан в Афганістані. Але війна в Україні більше нагадує конфлікти на кшталт Першої світової війни, коли дві армії на добре захищених позиціях випускають десятки тисяч артилерійських снарядів на день, щоб виснажити супротивника. І американські військові ще не пристосувалися до цього.

На противагу цьому, Росія переорієнтувала свою економіку на військові рейки, масово збільшуючи кількість військової техніки, яку вона здатна виробляти, і ставлячи Україну у вкрай невигідне становище.

“Найбільша проблема, яку виявила війна в Україні з американською зброєю, полягає в тому, що Пентагон просто не купує достатньо боєприпасів для масштабного затяжного конфлікту”, – сказала Петтіджон.

Вона додала, що нещодавній законопроект про допомогу Україні, який також містить мільярди на виробництво американської зброї, не вирішує цю проблему.

“Це пластир, який не вирішує фундаментальної проблеми. Пентагону просто потрібно купувати більше зброї на щорічній основі”, – сказала вона.

Під час нещодавнього блокування американської допомоги Україна зазнала обстрілів у співвідношенні 10:1 на окремих ділянках лінії фронту. Протягом всієї війни західні союзники України намагалися забезпечити достатню кількість артилерії та боєприпасів.

Але хоча війна поставила перед керівництвом Пентагону серйозні завдання, вона також показала, що багато систем озброєнь залишаються набагато кращими, ніж у супротивників.

Американські системи протиповітряної оборони “Патріот” захистили українські міста від масових атак російських безпілотників і ракет. Крім того, ракети дальнього радіусу дії HIMARS, хоча деякі з них були перехоплені, продовжують завдавати руйнівної шкоди далеко за лінією російського фронту.

Тим часом, за повідомленнями, безпілотник-камікадзе Switchblade 600 став для України важливою зброєю для нанесення ударів по російських артилерійських батареях і військах.

Проблема американських систем протиповітряної оборони полягає в тому, що ракети коштують набагато більше, ніж дешеві безпілотники, які вони часто використовуються для збиття, сказав Петтіджон, створюючи для американських військових планувальників ще одну проблему, з якою їм доводиться боротися.

“Стрільба дорогими ракетами по дешевих безпілотниках і ракетах не є сталою стратегією або такою, що дозволить Сполученим Штатам перемагати в цих боях, які вимагають витривалості”, – додала вона.

Основний урок, за словами Петтіджон, полягає в тому, що кількість має таке ж значення, як і якість.

“США мали б зрозуміти, що кількість має значення на додаток до точності. Збройним силам США потрібно більше артилерійських снарядів, ракет і безпілотників, ніж вони мають зараз, і промислова база, яка може масштабувати виробництво цих критично важливих систем”, – сказала Петтіджон.