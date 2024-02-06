Політика

Безугла просить “відпустити” її з фракції “Слуга народу”

6 Лютого 2024 12:13
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Народна депутатка Марʼяна Безугла в залі засідань Верховної Ради / Фото з facebook Безуглої

Народна депутатка Марʼяна Безугла закликала “відпустити” її, перед тим написавши заяву на вихід із фракції та партії “Слуга Народу”.

Про це вона повідомила у facebook.

“Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради, щоб таки зачитали мій вихід із фракції “Слуга Народу”, не “загубили” ніде. Відпустіть”, — йдеться у дописі.

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на голосування 6 лютого виносять постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки: “Правда аж 27 пунктом порядку денного”.


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