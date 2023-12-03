Безугла організувала голосування за нового начальника Генштабу

Депутат фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла, яка відома своїми постами з критикою головкому ЗСУ Валерія Залужного, опублікувала голосування на своїй сторінці у Facebook під назвою “Якщо міняти Залужного, то на кого”.

У списку одіозної депутатки: голова ГУР Кирило Буданов, голова Генштабу ЗСУ за часів Порошенка Віктор Муженко, заступник Залужного Микола Балан, генерал-лейтенант Михайло Забродський, командувач Десантно-штурмовими військами Максим Миргородський, заступник Залужного Євген Мойсюк, командувач ВМС Неїжпапа, Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та умовний «бойовий командир знизу».

“Голосування — ваша думка, рейтингова, можна кількох, просто обговорення”, — підписала свій пост Безугла.