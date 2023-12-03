Політика

Безугла організувала голосування за нового начальника Генштабу

3 Грудня 2023 19:03
читать на русском →
безугла

Депутат фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла, яка відома своїми постами з критикою головкому ЗСУ Валерія Залужного, опублікувала голосування на своїй сторінці у Facebook під назвою “Якщо міняти Залужного, то на кого”.

У списку одіозної депутатки: голова ГУР Кирило Буданов, голова Генштабу ЗСУ за часів Порошенка Віктор Муженко, заступник Залужного Микола Балан, генерал-лейтенант Михайло Забродський, командувач Десантно-штурмовими військами Максим Миргородський, заступник Залужного Євген Мойсюк, командувач ВМС Неїжпапа, Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та умовний «бойовий командир знизу».

“Голосування — ваша думка, рейтингова, можна кількох, просто обговорення”, — підписала свій пост Безугла.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Грудня 2023 17:55

У Херсоні після обстрілу зросла кількість загиблих і поранених
3 Грудня 2023 18:34

Концерн BAE Systems відновлює виробництво БМП Bradley та гаубиць M777
3 Грудня 2023 17:46

“З чого ви взяли?” Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення
3 Грудня 2023 16:48

Польща передала Україні вісімнадцять гаубиць Krab
3 Грудня 2023 16:15

РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки