Безпілотники атакували селище Тьоткіно в Курській області

Селище Тьоткіно в Курській області РФ зазнало атаки безпілотників, повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.

“На жаль, є постраждалий. У нього осколкове поранення середнього ступеня тяжкості, йому надають усю необхідну медичну допомогу”, – ідеться в телеграм-каналі Старовойта.

За даними губернатора, у двох домоволодіннях вибито вікна.

Він не назвав кількість дронів, які атакували регіон, і не уточнив, чи вдалося їх збити.

Губернатори регіонів, що межують з Україною, з початку війни регулярно повідомляють про атаки безпілотників. Українські військові ці заяви не коментують.