Безкоштовне ЕКЗ у Києві: як працює програма і хто може нею скористатися

Сьогодні все більше пар стикаються з труднощами при зачатті. За даними лікарів, від 15 до 20% подружніх пар в Україні потребують допомоги репродуктологів. У столиці ця проблема відчувається особливо гостро, адже в мегаполісі вищий рівень стресу, а екологія та спосіб життя часто негативно впливають на репродуктивне здоров’я.

Щоб підтримати такі сім’ї, держава впровадила програму безкоштовного ЕКО. Для жителів Києва це стало реальним шансом пройти лікування в провідних центрах столиці без фінансових бар’єрів. У 2025 році фінансування програми було збільшено, а кількість клінік, що беруть у ній участь, розширено, що робить ЕКО доступнішим для жителів столиці.

Хто може скористатися програмою

Програма має чіткі правила:

Критерії участі Обмеження Підтверджений діагноз безпліддя (жіночий або чоловічий фактор) Сурогатне материнство Вік жінки — до 40 років Вік жінки — старше 40 років Наявність декларації з сімейним лікарем Донорські яйцеклітини Громадянство України або постійний вид на проживання Важкі супутні захворювання

Як подати заявку на безкоштовне ЕКЗ в Києві

Щоб приєднатися до програми, необхідно підготувати пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

медичні виписки;

висновок лікаря про необхідність ЕКЗ.

Заявка подається через НСЗУ або акредитовану клініку. У складних випадках питання розглядає консиліум лікарів, після чого приймається рішення про видачу направлення.

Терміни розгляду залежать від регіону та завантаженості комісій, але в середньому процес займає кілька тижнів.

Як проходить процедура для пацієнтів

ЕКЗ проводиться поетапно: обстеження і підготовка, стимуляція овуляції, забір яйцеклітин і сперматозоїдів, запліднення в лабораторії і перенесення ембріона.

Після процедури пацієнтка залишається під наглядом лікарів. При необхідності доступна додаткова підтримка — консультації, контроль аналізів, а також психологічний супровід.

«Кожен ембріон — це початок нового життя. Наша місія — забезпечити максимальні умови для того, щоб цей процес був успішним. Сучасні лабораторії дозволяють досягати високого відсотка запліднень», — ділиться ембріолог клініки.

Де в Києві роблять безкоштовне ЕКЗ

Сьогодні мешканці столиці можуть вибрати як державні, так і приватні клініки, акредитовані НСЗУ. Перші надають базовий рівень допомоги, а другі — ширший спектр послуг і сучасне обладнання.

Наприклад, медклініки «Гармонія Здоров’я» — це мережа, де поряд з репродуктивним відділенням працює діагностичний центр, лабораторія та хірургічні підрозділи. Такий комплексний підхід зручний для пацієнтів: всі етапи лікування можна пройти в одному місці.

Дізнатися докладніше про безкоштовне ЕКЗ в Києві можна на сайті клініки.

Допомога фахівців на шляху до батьківства

Результат ЕКЗ багато в чому залежить від команди лікарів. Важливий не тільки професіоналізм репродуктологів і ембріологів, але і мультидисциплінарний підхід: у складних випадках рішення приймає консиліум фахівців.

Крім того, багато клінік приділяють увагу емоційній підтримці пацієнтів. ЕКЗ пов’язане з хвилюванням, тому допомога психолога або координатора часто стає додатковим ресурсом впевненості.

«Наше завдання — не просто призначити лікування, а пройти цей шлях разом із сім’єю. Для нас кожна успішна вагітність — це радість і підтвердження, що програма дійсно працює», — відзначають лікарі «Гармонії Здоров’я».

Безкоштовне ЕКЗ в Києві — шанс, який не можна втратити

Державна програма безкоштовного ЕКЗ дає можливість тисячам київських сімей наблизитися до мрії про дитину. Вибір клініки залежить від потреб і очікувань пари, але важливо одне — сьогодні доступ до сучасних методів репродуктивної медицини відкритий, і цим шансом варто скористатися.

Ліцензія МОЗ України №539889 від 30.06.2010