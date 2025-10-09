        Суспільство

        Безкоштовне ЕКЗ у Києві: як працює програма і хто може нею скористатися

        9 Жовтня 2025 21:42
        Сьогодні все більше пар стикаються з труднощами при зачатті. За даними лікарів, від 15 до 20% подружніх пар в Україні потребують допомоги репродуктологів. У столиці ця проблема відчувається особливо гостро, адже в мегаполісі вищий рівень стресу, а екологія та спосіб життя часто негативно впливають на репродуктивне здоров’я.

        Щоб підтримати такі сім’ї, держава впровадила програму безкоштовного ЕКО. Для жителів Києва це стало реальним шансом пройти лікування в провідних центрах столиці без фінансових бар’єрів. У 2025 році фінансування програми було збільшено, а кількість клінік, що беруть у ній участь, розширено, що робить ЕКО доступнішим для жителів столиці.

        Хто може скористатися програмою

        Програма має чіткі правила:

        Критерії участі

        Обмеження

        Підтверджений діагноз безпліддя (жіночий або чоловічий фактор)

        Сурогатне материнство

        Вік жінки — до 40 років

        Вік жінки — старше 40 років

        Наявність декларації з сімейним лікарем

        Донорські яйцеклітини

        Громадянство України або постійний вид на проживання

        Важкі супутні захворювання

        Як подати заявку на безкоштовне ЕКЗ в Києві

        Щоб приєднатися до програми, необхідно підготувати пакет документів:

        • паспорт;
        • ідентифікаційний код;
        • медичні виписки;
        • висновок лікаря про необхідність ЕКЗ.

        Заявка подається через НСЗУ або акредитовану клініку. У складних випадках питання розглядає консиліум лікарів, після чого приймається рішення про видачу направлення.

        Терміни розгляду залежать від регіону та завантаженості комісій, але в середньому процес займає кілька тижнів.

        Як проходить процедура для пацієнтів

        ЕКЗ проводиться поетапно: обстеження і підготовка, стимуляція овуляції, забір яйцеклітин і сперматозоїдів, запліднення в лабораторії і перенесення ембріона.

        Після процедури пацієнтка залишається під наглядом лікарів. При необхідності доступна додаткова підтримка — консультації, контроль аналізів, а також психологічний супровід.

        «Кожен ембріон — це початок нового життя. Наша місія — забезпечити максимальні умови для того, щоб цей процес був успішним. Сучасні лабораторії дозволяють досягати високого відсотка запліднень», — ділиться ембріолог клініки.

        Де в Києві роблять безкоштовне ЕКЗ

        Сьогодні мешканці столиці можуть вибрати як державні, так і приватні клініки, акредитовані НСЗУ. Перші надають базовий рівень допомоги, а другі — ширший спектр послуг і сучасне обладнання.

        Наприклад, медклініки «Гармонія Здоров’я» — це мережа, де поряд з репродуктивним відділенням працює діагностичний центр, лабораторія та хірургічні підрозділи. Такий комплексний підхід зручний для пацієнтів: всі етапи лікування можна пройти в одному місці.

        Дізнатися докладніше про безкоштовне ЕКЗ в Києві можна на сайті клініки.

        Допомога фахівців на шляху до батьківства

        Результат ЕКЗ багато в чому залежить від команди лікарів. Важливий не тільки професіоналізм репродуктологів і ембріологів, але і мультидисциплінарний підхід: у складних випадках рішення приймає консиліум фахівців.

        Крім того, багато клінік приділяють увагу емоційній підтримці пацієнтів. ЕКЗ пов’язане з хвилюванням, тому допомога психолога або координатора часто стає додатковим ресурсом впевненості.

        «Наше завдання — не просто призначити лікування, а пройти цей шлях разом із сім’єю. Для нас кожна успішна вагітність — це радість і підтвердження, що програма дійсно працює», — відзначають лікарі «Гармонії Здоров’я».

        Безкоштовне ЕКЗ в Києві — шанс, який не можна втратити

        Державна програма безкоштовного ЕКЗ дає можливість тисячам київських сімей наблизитися до мрії про дитину. Вибір клініки залежить від потреб і очікувань пари, але важливо одне — сьогодні доступ до сучасних методів репродуктивної медицини відкритий, і цим шансом варто скористатися.

        Ліцензія МОЗ України №539889 від 30.06.2010


