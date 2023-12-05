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“Безглузда трагедія”: у Нігерії від удару військового БПЛА загинуло 85 людей

5 Грудня 2023 13:24
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Щонайменше 85 мирних жителів загинули в штаті Кадуна на північному заході Нігерії внаслідок удару безпілотника нігерійської армії під час мусульманського релігійного святкування.

Про це повідомляє ВВС.

Подія сталася ще в неділю ввечері, проте місцеве управління з надзвичайних ситуацій повідомило лише сьогодні.

“Північно-Західне зональне управління отримало від місцевої влади інформацію про те, що на даний момент поховано 85 тіл загиблих, а пошуки все ще тривають. Варто зазначити, що серед загиблих є діти, жінки і люди похилого віку”, – йдеться в заяві Національного агентства з управління в надзвичайних ситуаціях у федеральній столиці Абуджі.

За словами губернатора штату Уба Сані, цивільні були “помилково вбиті” військовим безпілотником, “націленим на терористів і бандитів”, і чиновник наказав провести розслідування “трагічного інциденту”.

Міністерство оборони Нігерії назвало операцію “безглуздою трагедією”.

Речник Міністерства оборони генерал-майор Едвард Буба у своїй заяві у вівторок сказав, що авіаудар був здійснений на основі достовірних розвідувальних даних про присутність “терористів” у цьому районі.

Державний чиновник Самуель Арува заявив, що згідно з поясненням армійського офіцера “нігерійська армія виконувала рутинну місію проти терористів, але ненавмисно зачепила членів громади”.

За даними Reuters, президент Нігерії Бола Тінубу у вівторок закликав до ретельного розслідування атаки військового безпілотника.


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