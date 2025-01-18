Суспільство

Біженці з Курської області вимагають компенсацій і житла
18 Січня 2025 15:58
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Мешканці захопленої ЗСУ Суджі вийшли на стихійний мітинг на Червону площу в Курську / Фото з соцмереж
Мешканці захопленої ЗСУ Суджі вийшли на стихійний мітинг на Червону площу в Курську / Фото з соцмереж

Сьогодні близько 50 переселенців із Суджанського, Кореневського і Великосолдатського районів Курської області зібралися на Красній площі Курська. Їхні вимоги стосувалися отримання компенсацій, закріплення прав на земельні ділянки після видачі житлових сертифікатів і прискорення процесу їх оформлення.

До присутніх підійшли т.в.о. заступника голови уряду Євген Лобов і т.в.о. губернатора Олександр Хінштейн.

На одному з відео багатодітна мати, не стримуючи сліз, скаржиться на ситуацію, що склалася. На іншому зображений момент, де переселенці заявляють Хінштейну, що стали «бомжами». У відповідь він пообіцяв прискорити видачу житлових сертифікатів.

«Я не довіряю всім чиновникам Курської адміністрації. Щодо деяких із них мною направлено інформацію в правоохоронні органи. Багато хто має відповісти за те, що відбувається», – зазначив Хінштейн.

Він також пообіцяв зустрітися наступного тижня з робочою групою із Суджанського району, до якої ввійде отець Євгеній, який евакуював людей з-під обстрілу. Губернатор уточнив, що через режим КТО на зустріч не зможуть потрапити понад 50 осіб.

Раніше Роскомнагляд заблокував групу переселенців із Суджі у «ВКонтакте», де обговорювалися проблеми з житлом. 7 листопада 2024 року там було опубліковано пост із закликом вийти на Червону площу в Курську. Через три дні публікацію видалили на вимогу відомства, а пізніше заблокували і сам паблік.


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