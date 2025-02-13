Без права на заставу: суд відправив під варту високопосадовця СБУ Козюру, якого назвали “щуром” ФСБ

Керівникові штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі, якого напередодні особисто затримував голова СБУ Василь Малюк, 13 лютого суд обрав запобіжний захід. Підозрюваного у роботі на російську ФСБ відправили під варту до 11 квітня без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

12 лютого СБУ повідомила про затримання керівника штабу Антитерористичного центру Дмитра Козюри, який, за даними слідства, працював на російську ФСБ РФ.

Операція з його виявлення отримала назву “Щур” тривала кілька місяців. Як повідомив голова СБУ Василь Малюк, агент був під постійним наглядом: його контакти, листування та переміщення контролювали в режимі 24/7.

Затримання керівника штабу антитерористичного центру СБУ / Фото: СБУ

Козюра працював на Росію не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів. Йому вже оголосили підозру в держзраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), тож викритому агентові загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Агент був завербований у 2018 році у Відні. Протягом певного часу він був “законсервований” російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти.

У матеріалах кримінальної справи фігурують також і близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію. Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії РФ проти України).