Суспільство

Бергамо збудує для мешканців Бучі “Пункти незламності”

14 Грудня 2022 14:35
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Влада італійського міста Бергамо пообіцяла профінансувати будівництво в Бучі “Пунктів незламності” – закритих опалювальних приміщень, куди місцеві жителі (насамперед літні люди, жінки та діти) зможуть приходити відігріватися в холодні дні.

Як уточнює посольство Італії в Україні, всього таких “точок” буде 11, а їхнє будівництво мерія Бергамо профінансує спільно з благодійним фондом CESVI, який уже майже 40 років допомагає людям, які постраждали від локальних конфліктів в Африці, Азії, Європі та країнах Латинської Америки.

Напередодні, в рамках міжнародної конференції “Солідарність з народом України”, що відбулася в Парижі, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нагадав, що внаслідок масових обстрілів російською армією об’єктів української життєво важливої інфраструктури без світла залишилося близько 10 млн українців, а ще кілька мільйонів сидять без води та опалення.

Назвавши війну в Україні “неминучим гуманітарним кошмаром”, Гутерріш заявив, що масштаби руйнувань в країні настільки великі, що тільки на відновлення критично важливої інфраструктури піде не один рік – і це, за його словами, “вимагає потужної підтримки з боку міжнародної спільноти”.


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