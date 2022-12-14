Бергамо збудує для мешканців Бучі “Пункти незламності”

Влада італійського міста Бергамо пообіцяла профінансувати будівництво в Бучі “Пунктів незламності” – закритих опалювальних приміщень, куди місцеві жителі (насамперед літні люди, жінки та діти) зможуть приходити відігріватися в холодні дні.

Як уточнює посольство Італії в Україні, всього таких “точок” буде 11, а їхнє будівництво мерія Бергамо профінансує спільно з благодійним фондом CESVI, який уже майже 40 років допомагає людям, які постраждали від локальних конфліктів в Африці, Азії, Європі та країнах Латинської Америки.

#Бергамо @ComunediBergamo місто побратим #Бучі разом з італійською гуманітарною організацією CESVI @FondazioneCESVI профінансує 11 "пунктів незламності" в українському місті де всі – від людей похилого віку до дітей – зможуть зігрітися у зимовий період. #ItalyForUkraine #МиРазом https://t.co/HmsBW2yfdt — Italy in Ukraine (@italyinukr) December 14, 2022

Напередодні, в рамках міжнародної конференції “Солідарність з народом України”, що відбулася в Парижі, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нагадав, що внаслідок масових обстрілів російською армією об’єктів української життєво важливої інфраструктури без світла залишилося близько 10 млн українців, а ще кілька мільйонів сидять без води та опалення.

Назвавши війну в Україні “неминучим гуманітарним кошмаром”, Гутерріш заявив, що масштаби руйнувань в країні настільки великі, що тільки на відновлення критично важливої інфраструктури піде не один рік – і це, за його словами, “вимагає потужної підтримки з боку міжнародної спільноти”.