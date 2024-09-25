Політика

Бербок прокоментувала ключові моменти для мирних переговорів між Україною та Росією
25 Вересня 2024 09:48
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рф, україна
Анналена Бербок / Фото з відкритих джерел

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висвітлила ключові моменти можливих мирних переговорів між Україною та РФ. 

Про це Бербок заявила на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку пише Spiegel.

“Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки”, – заявила Бербок.

З одного боку, ми “дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні”, зазначила вона. “Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни” – заявила Бербок.

Водночас, вона підкреслила, що це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава Кремля Владімір Путін не сів за стіл переговорів. “Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України”, – сказала вона.

Вона також звернулася до проблеми викрадення Росією українських дітей.

“Росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин”, – заявила Бербок.

Звертаючись до посла Росії в ООН Василія Небензі, Бербок сказала: “Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ”.


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