Бербок поїде з візитом у Пекін: говоритиме про Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наступного тижня відвідає Китай, де обговорить з міністром закордонних справ КНР Ван Ї війну Росії проти України та інші важливі теми.

Візит, який заплановано на понеділок, 2 грудня, анонсував на брифінгу в п’ятницю речник відомства Крістіан Вагнер

«Міністерка обов’язково порушить питання агресивної війни Росії проти України під час зустрічі зі своїм китайським колегою», — зазначив Вагнер.

Одна з ключових тем обговорення — можлива підтримка Росії з боку Китаю.

«Російська агресія проти України шкодить інтересам Європи. Нас особливо непокоїть, коли треті країни допомагають Росії товарами подвійного призначення чи зброєю, порушуючи міжнародні санкції. Така підтримка, без сумніву, матиме наслідки», — наголосив представник МЗС.

Це вже третя зустріч Бербок і Ван Ї цього року.

Після візиту до Китаю Анналена Бербок вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 3-4 грудня.