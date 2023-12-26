Суспільство

Бенто-торт на свята: особливості та переваги замовлення

26 Грудня 2023 21:30
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На різні свята за необхідності привітати близьких більшість людей віддає перевагу кондитерським виробам. Магазини солодощів дивують розмаїттям асортименту, що дозволяє кожному вибрати десерт під свій смак та до потрібного заходу. Якщо хочеться потішити одну людину чи відсвяткувати особливий день удвох, чудовим вирішенням стане бенто-тортик — невеликий виріб вагою 500 грамів. Щоб подарунок був особливим, краще замовити його в кондитерській. Пекарі втілюють у виробах всю свою майстерність, а також надають можливість створення власного оригінального варіанта дизайну.

Історія виникнення та переваги бенто-тортів

Своєю популярністю невеликі кондитерські вироби завдячують японцям, адже саме завдяки їх звичці брати обіди на роботу та навчання виникла ідея упакувати десерти в ланч-бокси. Особливий попит вони отримали під час епідемії коронавірусу, бо тоді не рекомендувалося влаштовувати святкування з великою кількістю гостей. До переваг бенто-тортів належать:

  • маленьки розміри, завдяки чому їх зручно брати із собою;
  • велике розмаїття варіантів дизайнів — більшість кондитерів може оформити виріб відповідно до побажань клієнта;
  • відносно невелика ціна через маленьку вагу;
  • відмінні смакові якості — зазвичай десерт не дуже солодкий і жирний, але за бажанням у рецепт можна внести свої корегування

Дуже популярні такі десерти серед молоді, адже прикрашаються різними написами, смішними зображеннями чи квітами. Як правило, такі торти продаються в екологічних упаковках з цукрової тростини та комплектуються ложкою чи виделкою, завдяки чому поласувати смаколиком можна у будь-якому місці.

Особливості замовлення бенто-тортів

Нині більшість людей має тісний графік, через що не завжди вистачає часу самостійно відвідувати заклади, тому онлайн-кондитерські стають ще популярнішими. Замовити десерт можна в декілька кліків — вибрати потрібний тортик, зазначити бажаний розмір, прописати адресу та дату доставки, надати контактні дані. Індивідуальне замовлення краще обговорити з менеджером у телефонному режимі.

Купувати десерти слід лише у сертифікованих продавців. Як правило, виробники, які реалізують свою продукцію на вебсторінках, розміщують відповідну документацію безпосередньо на сайті чи надають її за запитом покупця. Доставка замовлення переважно здійснюється кур’єром. Також часто доступний самовивіз — так можна оглянути десерт перед оплатою.


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