Бенефіціаром обміну Медведчука є ФСБ – Буданов

Обмін кума російського президента, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого обміняли на 200 українських полонених військових, був вигідний Федеральній службі безпеки. Про це заявив очільник українського Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Медведчук на цьому етапі найбільше потрібний саме Федеральній службі безпеки, тому що це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через цю особу йшло фінансування певних посадовців та взагалі наповнення негласного бюджету ФСБ. Тому він їм конче потрібний. Це перш за все засіб їхнього впливу і заробляння/відмивання коштів. Це і є головна причина, чому вони так за нього боролися», – пояснив Буданов.

Водночас за словами т.в.о.голови СБУ Василя Малюка, кількість звільнених українських військових завдяки обміну на Медведчука «є автоматично ознакою того, що Медведчук був топовим держзрадником в Україні».

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.