БЕБ знайшли великий обсяг контрабанди у будинку волинського митника

У Волинській області викрили осіб, які реалізовували контрабандні електронні цигарки та рідини до них.

Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва жителі одного з прикордонних районів області.

“Реалізовували продукцію через телеграм-канал, замовлення відправляли поштою. Також під час слідчих дій було встановлено, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає працівник митниці. За результатами обшуків житлового та офісного приміщень детективи БЕБ виявили та вилучили майже 8 тис. штук електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон та ноутбук”, – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3,2 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють шляхи потрапляння контрабанди в Україну та перевіряють ймовірно причетність працівників митниці до сприяння у переміщенні підакцизних товарів через митний кордон. Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів).