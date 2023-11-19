BBC: Росіяни стукають на колег та незнайомців

У Росії відроджується радянська практика стукацтва – доносів на сусідів, колег та незнайомих людей до органів влади – у зв’язку з репресіями проти критиків війни в Україні, пише ВВС.

Анна Коробкова, самопроголошений серійний стукач, стверджує, що вона написала 1397 доносів. Її дії призвели до штрафів, втрати роботи та навішування ярликів іноземних агентів. Цьому сприяють нові закони про цензуру, які карають тих, хто дискредитує російську армію.

З моменту запровадження нових законів було порушено понад 8 тис. справ проти громадян за дискредитацію армії. Серед жертв доносів Коробкової – антрополог та викладач, наслідки яких варіюються від заслання до звільнення з роботи.

Коробкова веде докладну базу даних про свої доноси та їх результати. Ця практика використовується й іншими людьми для зведення особистих рахунків.

Прикладом неправомірного використання таких доносів може бути справа рибалки Ярослава Левченка, якого заарештували за хибним обвинуваченням.

Російська поліція визнає, що вона перевантажена подібними доносами, найчастіше дрібними чи хибними, що заважає їй вирішувати серйозні питання.

Незважаючи на жорстку критику, Коробкова та їй подібні продовжують свою діяльність, почуваючись у виграші через позицію влади щодо критиків війни в Україні.