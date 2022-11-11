BBC: Російські військові перевдягаються у цивільне та залишаються у Херсоні

Незважаючи на підтвердження від Зеленського та Генштабу, що Росія відступає під Херсоном, є побоювання, що це все ще може бути пасткою для ЗСУ, пише ВВС.

З посиланням на жителів Херсона та українських військових видання пише, що російські військові перевдягаються у цивільне та залишаються в обласному центрі.

“Усі українці, з якими я говорив, насамперед припускали, що Росія намагається заманити їхню армію в пастку”, – пише автор статті, британський журналіст Джеремі Боуен.

“Це один із способів заманити українські збройні сили та оточити наші частини. Але росіянам це не вдасться. Наша розвідка працює краще, ніж їх”, – заявив український боєць із позивним “Курт”.

Якщо такий план у росіян і існує, його можуть реалізувати в момент наступу українських військ.

“Російські війська могли закласти вибухівку під будівлі, залишити міни та придорожні фугаси. Як тільки українці рушать уперед, вони стануть ціллю для російської артилерії на лівому (східному) березі річки”, – пише автор.

“Якщо Україна забуде про обережність і рушить вперед занадто швидко, щоб скористатися відступом Росії, генерал Суровікін може влаштувати пастку і завдати їм серйозної шкоди”, – йдеться у статті.

Також журналіст підсумовує, що подвійна лінія російських укріплень на схід від Дніпра “небезпечна для ЗСУ і серйозна перешкода для нового наступу українців”.