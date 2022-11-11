Політика

BBC: Російські військові перевдягаються у цивільне та залишаються у Херсоні

11 Листопада 2022 09:06
36
херсон

Незважаючи на підтвердження від Зеленського та Генштабу, що Росія відступає під Херсоном, є побоювання, що це все ще може бути пасткою для ЗСУ, пише ВВС.

З посиланням на жителів Херсона та українських військових видання пише, що російські військові перевдягаються у цивільне та залишаються в обласному центрі.

“Усі українці, з якими я говорив, насамперед припускали, що Росія намагається заманити їхню армію в пастку”, – пише автор статті, британський журналіст Джеремі Боуен.

“Це один із способів заманити українські збройні сили та оточити наші частини. Але росіянам це не вдасться. Наша розвідка працює краще, ніж їх”, – заявив український боєць із позивним “Курт”.

Якщо такий план у росіян і існує, його можуть реалізувати в момент наступу українських військ.

“Російські війська могли закласти вибухівку під будівлі, залишити міни та придорожні фугаси. Як тільки українці рушать уперед, вони стануть ціллю для російської артилерії на лівому (східному) березі річки”, – пише автор.

“Якщо Україна забуде про обережність і рушить вперед занадто швидко, щоб скористатися відступом Росії, генерал Суровікін може влаштувати пастку і завдати їм серйозної шкоди”, – йдеться у статті.

Також журналіст підсумовує, що подвійна лінія російських укріплень на схід від Дніпра “небезпечна для ЗСУ і серйозна перешкода для нового наступу українців”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
11 Листопада 2022 09:19
28

“Темп не падає”. Генштаб оновив дані щодо втрат рашистів

11 Листопада 2022 09:06
36

BBC: Російські військові перевдягаються у цивільне та залишаються у Херсоні
11 Листопада 2022 08:34
33

Зеленський назвав удар по Миколаєву цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ
11 Листопада 2022 08:22
22

США ведуть переговори про закупівлю південнокорейських боєприпасів для ЗСУ
11 Листопада 2022 08:04
95

Росіяни повідомляють про підрив Антонівського мосту у Херсоні

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

усі думки