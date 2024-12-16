Політика

Башар Асад зробив першу заяву після втечі до Москви
16 Грудня 2024 16:02
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сирія
Людина стоїть біля пошкодженої фотографії Башара Асада в Дамаску / Фото: REUTERS

Скинутий з поста президента Сирії Башар Асад опублікував заяву, що роз’яснює обставини його втечі в Росію. Виступити раніше, як стверджується, Асад не міг, зокрема, через “повне відключення зв’язку з міркувань безпеки”.

У заяві, опублікованій від імені Асада в соцмережах канцелярії поваленого президента, зокрема, йдеться про те, що його “від’їзд із Сирії не був запланований і не стався в останні години боїв, як стверджували деякі”. За словами колишнього президента, він залишався в Дамаску “до початку неділі, 8 грудня”.

За його словами, коли він прибув на російську авіабазу Хмеймім, “стало зрозуміло, що наші війська повністю відведені з усіх бойових порядків, і що останні позиції армії впали”. При цьому, пише Асад, сама авіабаза піддавалася атакам безпілотників. З огляду на ситуацію, що склалася, стверджує колишній президент, саме Москва попросила командування бази Хмеймім організувати його негайну евакуацію з країни ввечері 8 грудня.

“Під час цих подій я жодного разу не думав про те, щоб піти у відставку або шукати притулку, і жодна особа або партія не пропонували мені цього. Єдиним виходом було продовжувати боротьбу з терористичним натиском”, – стверджує Асад, наголошуючи, що “з найпершого дня війни відмовився пожертвувати порятунком свого життя заради особистої вигоди” і не припиняв боротьби.


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