Банк HSBC зупинив прийом платежів від росіян і білорусів

Найбільший британський банк HSBC припинив обробку платежів роздрібних клієнтів із Росії та Білорусі, пише Reuters.

У повідомленні банку йдеться, що він «ухвалив рішення припинити обробку платежів» з Росії та Білорусі, а клієнтам радять шукати альтернативні варіанти для проведення транзакцій.

Reuters пише, що рішення банку стало продовженням його відходу з російського ринку після продажу російського бізнесу в травні 2024 року.

Однією з причин відходу більшості банків з Росії, як зазначає агентство, стали санкції, введені США та іншими країнами після лютого 2022 року. HSBC серед європейських банків при цьому «особливо чутливий» до нагляду з боку влади США після виплати двох мільярдів доларів штрафів через порушення в контролі за відмиванням грошей у своєму підрозділі в Мексиці.