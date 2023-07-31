Кримінал

Банда депутата-шахрая привласнила майже 10 млн грн, зібрані для ЗСУ

31 Липня 2023 11:29
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Як повідомили в поліції, злочинну схему організував депутат однієї із міських рад Сумщини. Він створив два шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі, щоб під прикриттям благодійного фонду збирати гроші для придбання Збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції.

Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти піввідсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ, решту грошей – привласнили.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.


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