Байден зустрівся з Кара-Мурзою у Білому домі

Президент США зустрівся у Білому домі зі звільненим з російської в’язниці Володимиром Кара-Мурзою і його родиною.

Про це повідомив президент США у соцмережі Х (Twitter).

Байден відзначив, що Кара-Мурза провів два з половиною роки у несправедливому ув’язненні в Росії за виступ проти війни Росії в Україні, а сьогодні його сім’я знову в повному складі.

“Сьогодні я вітав Володимира Кара-Мурзу та його родину в Білому домі, щоб відсвяткувати його повернення до Америки”, – йдеться у повідомленні президента США.