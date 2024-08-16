Суспільство

Байден зустрівся з Кара-Мурзою у Білому домі
16 Серпня 2024 10:24
читать на русском →
байден
Джо Байден та Володимир Кара-Мурза з сім'єю / X

Президент США зустрівся у Білому домі зі звільненим з російської в’язниці Володимиром Кара-Мурзою і його родиною.

Про це повідомив президент США у соцмережі Х (Twitter).

Байден відзначив, що Кара-Мурза провів два з половиною роки у несправедливому ув’язненні в Росії за виступ проти війни Росії в Україні, а сьогодні його сім’я знову в повному складі.

“Сьогодні я вітав Володимира Кара-Мурзу та його родину в Білому домі, щоб відсвяткувати його повернення до Америки”, – йдеться у повідомленні президента США.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 13:32

Кабмін призначив нового голову Тернопільської ОВА
16 Серпня 2024 12:41

У ГУР повідомили , що їх дрони Magura уразили 18 ворожих суден за півтора року
16 Серпня 2024 11:35

Наступного тижня до України, ймовірно, повернуться вимкнення світла
16 Серпня 2024 09:43

Вночі ППО знищили п’ять ворожих дронів
16 Серпня 2024 08:19

У КМВА розповіли про нічну атаку дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки