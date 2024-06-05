Політика

Байден зустрінеться з Зеленським у Франції та в Італії

5 Червня 2024 07:50
читать на русском →
зеленський, байден
Джо Байден / Getty Images

Президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а наступного – в Італії.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції.

“У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії”.

4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Червня 2024 07:10

Чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з країни – посольство США
4 Червня 2024 20:35

NYT: Росіяни зруйнували чи пошкодили понад 200 тис. українських будівель
4 Червня 2024 19:51

У Києві протягом тижня триватимуть військові навчання
4 Червня 2024 19:07

Зеленський повернувся до України і провів засідання Ставки
4 Червня 2024 16:33

Україні необов’язково вступати в НАТО для досягнення миру, – Байден
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки