Байден зустрінеться з Зеленським у Франції та в Італії

Президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, а наступного – в Італії.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції.

“У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні й те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії”.

4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.