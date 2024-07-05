Байден заявив, що йому потрібно більше спати і доручив не планувати заходів після 20.00

Після невдалих для демократів дебатів президент США сказав, йому потрібно більше спати, і доручив своїм співробітникам не планувати заходів після 20:00.

Про це пише Washington Post.

“Президент Байден сказав губернаторам-демократам під час приватної зустрічі в Білому домі в середу ввечері, що йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам уникати планування заходів для нього після 20:00.

За словами людей, знайомих з його коментарями, що свідчить про те, що Байден тепер вважає, що він повинен внести зміни, щоб поліпшити свої публічні виступи”.

Зауваження Байдена під час зустрічі пролунало після того, як губернатор Джош Грін (Гаваї), лікар з багаторічним стажем, який працював у відділеннях невідкладної допомоги, запитав про його фізичний стан.

Зустріч була годинною дискусією з губернаторами, під час якої Байден намагався запевнити їх у своїй політичній позиції, фізичному самопочутті та шляху до переобрання.

Байден відповів, що після президентських дебатів минулого тижня він пройшов медичне обстеження і залишається в доброму здоров’ї.

“Це просто мій мозок”, – сказав він, за словами людей, поінформованих про зустріч, і співробітники штабу поспішили розцінити це як жарт.

“Він явно жартував, а потім сказав: “Жарти жартами”, – сказала Джен О’Меллі Діллон, голова передвиборчого штабу Байдена.

Кампанія Байдена в останні дні намагалася відновити свої позиції, і зустріч з губернаторами в Білому домі в середу ввечері була задуманою як крок до зміцнення підтримки.

Трійка губернаторів вийшла з цієї зустрічі, щоб поспілкуватися з журналістами і запевнити їх у своїй підтримці Байдена, тоді як інші виступили із заявами та повідомленнями в соціальних мережах.

За словами учасників зустрічі, вона була переважно оптимістичною, але були й ознаки турбулентності, що тривала після дебатів.

Коментар Байдена про те, що йому потрібно більше спати, став одним із кількох пояснень його виступу на дебатах, під час якого він плутався, а іноді не міг закінчити речення.

Він пояснив свою поведінку тим, що був хворий, страждав від зміни часових поясів, його голова була забита цифрами і він не слухав своїх підлеглих.

Кампанія Байдена припускає, що уникнення заходів після 20:00 не означає значного обмеження.

“Президент Буш лягав спати о 9-й, а президент Обама готував вечерю о 18:30. Нормальні президенти дотримуються балансу, так само як і Джо Байден. Навряд чи він такий же суворий, як Дональд Трамп, який проводить половину дня, розглагольствуючи на каналі Truth Social про плани, які можуть спричинити рецесію, а іншу половину – граючи в гольф”, – сказав у своїй заяві Кевін Муньос, речник виборчої кампанії.