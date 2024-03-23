Байден затвердив тимчасовий бюджет на $1,2 трлн

Президент США Джо Байден підписав схвалений раніше Конгресом США пакет документів для тимчасового фінансування низки урядових структур на $1,2 трлн, повідомляє CNN.

“Цей двопартійний законопроєкт фінансування, який я щойно підписав, дає змогу уряду функціонувати, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку”, – йдеться в заяві Байдена.

Він зазначив, що на цьому “робота Конгресу не закінчується”, і Палата представників, на думку Байдена, тепер має ухвалити інші законопроєкти, зокрема пов’язані з національною безпекою та безпекою на кордонах. Йдеться, зокрема, про запитані Білим домом гроші для військової допомоги Україні.

Підписаний Байденом тимчасовий бюджет підготували на основі домовленостей, раніше укладених лідерами обох палат конгресу Чаком Шумером і Майком Джонсоном із президентом США. Він стосується фінансування, зокрема, міністерства внутрішньої безпеки США, а також міністерства охорони здоров’я США.

Раніше цього тижня президент Байден і лідери конгресу оголосили, що досягли угоди щодо остаточного набору законопроєктів про витрати на нинішній фінансовий рік.

Раніше в березні Байден підписав пакет із шести законопроєктів, які передбачають виділення понад $460 млрд на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики.