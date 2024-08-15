Байден “відкритий” для відправки крилатих ракет великої дальності в Україну, – Politico

Адміністрація Джо Байдена “відкрита” для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.

Як пише Politico, готовність Білого дому надати Україні крилаті ракети з’явилася на тлі успішної Курської операції.

Остаточного рішення про відправку ракет ще не прийнято, але, за словами одного з чиновників адміністрації Байдена, адміністрація зараз працює над деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити ракету вагою 1000 кг.

Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передачу ракети.

“Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в допомозі у сфері безпеки, однак ми не маємо жодної інформації, яку могли б надати”, – сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

Поки в Білому домі і Пентагоні тривають переговори, представник адміністрації попередив, що до того, як ракети потраплять до України, ще багато роботи, в тому числі необхідно переконатися, що наявні в Украъны літаки радянських часів і нещодавно поставлені F-16 зможуть запускати ракети по цілях на відстані понад 230 миль.