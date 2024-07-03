Байден прокоментував свій поганий виступ на дебатах з Трампом

Президент США пояснив свій поганий виступ, тим, що почувався зле після серії авіаперельотів і зміни часових поясів.

Про це пише Reuters.

“То був не мій кращий вечір, але справа у тому, що я вчинив не дуже розумно. Я вирішив пару разів облетіти світ, перетнути із сотню часових поясів перед тим, як пішов на дебати. Я не дослухався до команди, потім повернувся і мало не заснув на сцені”.

За його словами, “це не виправдання, але це пояснення”.

Повідомляється, що Байден у червні літав до Франції та Італії окремими поїздками з інтервалом приблизно у два тижні, мав нічний переліт із саміту Групи семи в Італії до Лос-Анжелеса 15 червня, а потім повернувся до Вашингтона. Перед дебатами 27 червня він провів шість днів у Кемп-Девіді.

Раніше у Білому домі пояснили невпевненість Байдена тим, що у нього була застуда, проте президент в останніх коментарях цього не згадав.