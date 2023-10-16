Байден пояснив, чому він хоче знову балотуватися в президенти

Президент США Джо Байден заявив, що впевнений, що хоче знову балотуватися в президенти. За його словами, є можливість зробити цей світ кращим.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи впевнений він, що хоче знову балотуватися в президенти з огляду на дві війни та дисфункцію Конгресу, Байден заявив:

«Так… тому що…Я впевнений. Послухайте, коли я балотувався, я сказав: „Світ перебуває в точці перегину“. Світ змінюється, але у нас є можливість зробити це…Уявіть собі, якби ми змогли домогтися успіху на Близькому Сході і нормалізувати відносини. Я думаю, ми зможемо це зробити. Уявіть собі, що станеться, якщо ми справді об’єднаємо всю Європу, і Путіна, нарешті, поставлять на місце, де він не зможе створювати ті проблеми, які він створював», — сказав він в інтерв’ю CBS News.

За його словами, «є величезні можливості, величезні можливості зробити цей світ кращим».