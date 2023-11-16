Байден попередив Нетаньягу, що окупація сектора Гази була б ”великою помилкою”

Президент США Джо Байден попередив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що окупація сектора Гази була б «великою помилкою».

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що лідер США «чітко дав зрозуміти» Нетаньягу, що рішення про створення двох держав є «єдиним способом вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт».

Байден також заявив, що ХАМАС скоює військові злочини, розташовуючи свій військовий штаб під лікарнею Аль-Шіфа, зазначивши, що Ізраїль увійшов туди «обмеженою кількістю військових». Він додав, що «були обговорення про те, що їм необхідно бути неймовірно обережними».

Байден сказав журналістам, що робить «усе від нього залежне», щоб звільнити заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, але це не передбачатиме відправку туди американських військових.

Зазначається, що Вашингтон посилив свою військову присутність на Близькому Сході, відправивши в регіон два авіаносці та кораблі підтримки, щоб запобігти поширенню конфлікту та втручання Ірану, який підтримує ХАМАС.

Ізраїль поки що відкидає заклики до припинення вогню, яке, за його словами, піде на користь ХАМАС, однак на переговорах за посередництва Катару обговорювалася пауза у бойових діях.

Ізраїльський уряд раніше обіцяв «знищити ХАМАС», але не запропонував жодного післявоєнного для сектора Гази. Нетаньягу заявив, що Ізраїль повинен нести відповідальність за безпеку в анклаві протягом невизначеного періоду.

Зазначається, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв’ю Financial Times заявив про обговорення урядом країни ідей про те, хто керуватиме Газою після закінчення війни, додавши, що він припускає, що США та «наші сусіди в регіоні» будуть певною мірою залучені до «постконфліктного порядку».