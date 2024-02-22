Байден підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО — Politico

Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО, повідомляє Politico з посиланням на неназваного американського чиновника.

Очікується, що підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після місяців боротьби за цю посаду між ним і кількома іншими європейськими лідерами.

Раніше Politico зазначило, що дві третини країн НАТО підтримують кандидатуру Рютте на посаду очільника Альянсу.

Видання нагадало, що термін повноважень нинішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який керує військово-політичним блоком з 2014 року, закінчується в жовтні 2024 року.

Тиск щодо затвердження кандидатури Рютте зростає до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні на честь 75-річчя Альянсу.

«Шлях Рютте до посади генерального секретаря ставить його на курс зіткнення з Росією, оскільки Альянс готовий протистояти агресії (російського диктатора) Володимира Путіна через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну», — йдеться у матеріалі.