Політика

Байден передасть естафету Гарріс на старті з’їзду Демократичної партії, – WSJ
19 Серпня 2024 19:38
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вибори, сша
Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс / Фото: AP

Президент Байден залишить сцену Демократичного національного з’їзду в понеділок, відзначивши спільні з віцепрезиденткою Камалою Гарріс досягнення і попередивши про наслідки другого терміну за Дональда Трампа.

Відмова Байдена від участі у виборах означає, що президент виступить на відкритті з’їзду, а не в прайм-тайм у четвер увечері, і використає цю подію для утвердження Гарріс і наведення аргументів на користь її програми, пише The Wall Street Journal.

Представники Білого дому заявили, що в понеділок увечері й під час загалом з’їзду основна увага буде приділена послужному списку Байдена, зокрема роботі його адміністрації з подолання пандемії Covid-19, управлінню економікою та захисту демократії в країні й за кордоном. Але президент приватно і публічно зазначив, що перемога має першорядне значення, і він використовуватиме це звернення, щоб навести аргументи на користь Гарріс у її боротьбі з Трампом.

“Головне, що він хоче зробити [в понеділок] – переконатися, що Камала Гарріс стане президентом США, або зробити все, що в його силах, щоб Камала Гарріс стала президентом США. Саме це є рушійною силою… У нього попереду ще багато роботи, і коли-небудь потім буде можливість поговорити про спадщину”, – сказав давній друг і радник Байдена Тед Кауфман.

Однак вечір понеділка стане свого роду прощанням для Байдена, чия політична кар’єра налічує п’ять десятиліть. Байден відвідав свій перший Демократичний національний з’їзд 1972 року. Члени сім’ї та давні друзі з Делавера приїдуть до Чикаго, щоб узяти участь у виступі. Усередині United Center на арені будуть розміщені цифрові банери з цитатами Байдена.

Перша леді Джилл Байден виступить перед делегатами і розповість про силу і характер Байдена “так, як це може зробити тільки дружина, яка прожила з ним майже 50 років”, за словами людини, знайомої з її промовою. Також Джилл Байден підтвердить свою підтримку Гарріс.

Але крім виступів президента, основна увага на з’їзді буде приділена біографії Гарріс і її посланню про те, куди вона прагнутиме привести націю. Напарник Гарріс, губернатор Міннесоти Тім Волз, виступить у середу ввечері, сама Гарріс – у четвер увечері.


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