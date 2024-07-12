Політика

Байден назвав віцепрезидентку Гарріс Трампом
12 Липня 2024 07:30
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Джо Байден / AP

На закритті саміту НАТО Президент США Джо Байден вдруге переплутав прізвище людини, про яку говорить.

Про це пише “Європейська правда” .

Цей перелік помилок затінив результати саміту в США і став найбільш обговорюваним у США.

На фінальній пресконференції саміту Джо Байдена питали не про саміт, що минув, а про внутрішню політику, і про те чи знімається він з виборів, а також згадали про його помилку на українській події, коли помилково “дав слово Путіну”, представляючи Зеленського.

Між тим, відповідаючи про продовження своєї участі у перегонах, та про те, чи може Байден поступитися місцем віцепрезидентці Камалі Гарріс, Байден знову припустився помилки і переплутав її прізвище. Іронічно, що він назвав свою віцепрезидентку “Трампом”.

“Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом”.

Байден не помітив своєї помилки і продовжив доводити, що чинна віцепрезидентка США готова до роботи.

Попри це, він виключив своє зняття з перегонів: “Я вважаю, що я найбільш кваліфікований”. 

Варто зауважити, що саміт НАТО був для Байдена, по суті, передвиборчою подією і мав на меті довести виборцям, що він готовий працювати. Однак він публічно помилився; а потім Байден виправдався за обмовку на українській події, але знову назвав Зеленського “Путіним”.


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Байден назвав віцепрезидентку Гарріс Трампом
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