Політика

Байден назвав Путіна “божевільним с*чим сином”

22 Лютого 2024 08:07
читать на русском →
путін, байден
Президент США Джо Байден / Фото: AP

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «божевільним су*им сином» під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско у середу, 22 лютого, повідомляє CNN.

«У нас є божевільний су*ий син, той хлопець, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства — це клімат», — сказав Байден.

Також американський лідер розкритикував коментарі колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського політика Олексія Навального. Байден перефразував слова свого попередника, а потім сказав присутнім, що «якби я стояв тут 10−15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув’язнений».

«Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували, так само як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться», — переповіли слова Байдена журналісти, які були на заході.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2024 09:09

Столтенберг заявив, що Україна зможе завдавати ударів з F-16 за межами своїх кордонів
22 Лютого 2024 09:57

Дуда підтримав діалог, який запропонував Зеленський для зняття блокади кордону
22 Лютого 2024 08:07

Байден назвав Путіна “божевільним с*чим сином”
22 Лютого 2024 07:52

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті за 21 лютого
22 Лютого 2024 07:21

Сили оборони вдарили по полігону з окупантами на Херсонщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки