Байден назвав Путіна “божевільним с*чим сином”

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «божевільним су*им сином» під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско у середу, 22 лютого, повідомляє CNN.

«У нас є божевільний су*ий син, той хлопець, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства — це клімат», — сказав Байден.

Також американський лідер розкритикував коментарі колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського політика Олексія Навального. Байден перефразував слова свого попередника, а потім сказав присутнім, що «якби я стояв тут 10−15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув’язнений».

«Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували, так само як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться», — переповіли слова Байдена журналісти, які були на заході.