Політика

Байден назвав Путіна бандитом та закликав підтримати фінансування для України

15 Березня 2024 21:30
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Президент США Джо Байден / Фото: Reuters

Президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно схвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку, який передбачає допомогу Україні.

Про це президент Байден заявив під час спільного зі спікером Палати представників Майком Джонсоном заходу у будівлі Капітолія, повідомляє Голос Америки.

“Я переконаний, що переважна більшість … членів Конгресу готова виконати свою роль, і я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Володимиру Путіну. Він – бандит!” – сказав Байден.

Водночас спікер Майк Джонсон у своїй промові під час цього заходу про Україну не згадав, хоча говорив про мир у світі.

“Нині в багатьох сенсах на наших серцях важко…, тому що стабільність перебуває під загрозою в Європі та на Близькому Сході, а наші союзники і друзі, такі як Ізраїль і Тайвань, продовжують боротися за своє право на існування. І я знаю, що всі в цій залі віддані одному й тому ж, ми знаємо, що всі ми повинні відстоювати національний суверенітет і працювати заради миру”, – сказав Джонсон.

Пропозиція щодо додаткового фінансування для України на понад 60 мільярдів доларів пройшла голосування в Сенаті майже місяць тому, але лідер Палати представників Майкл Джонсон відмовлявся ставити законопроєкт на голосування конгресменів.


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