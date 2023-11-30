Байден намагається відговорити Ізраїль від боїв на півдні сектора Гази — ЗМІ

Президент США Джо Байден намагається переконати ізраїльське керівництво відмовитися від початку великомасштабних військових дій на півдні сектору Гази.

Про це повідомляє AXIOS.

Згідно з джерелами, в останній телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Джо Байден повідомив, що наразі ізраїльська армія не в змозі провести повномасштабну наземну наступальну операцію на півдні сектору Гази, і початок масштабних бойових дій може призвести до «неминучої загибелі мільйонів палестинців».

«Байден пояснив Нетаньяху, що тактика, застосована Ізраїлем на півночі сектору Гази, включно з великомасштабним наступом, не може бути повторена на півдні через присутність мільйонів палестинців у цьому регіоні», — повідомив американський чиновник, залишившись невідомим.