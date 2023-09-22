Політика

Байден хоче розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами ОДКБ

22 Вересня 2023 10:30
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Президент США Джо Байден має намір розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами Центральної Азії, серед яких є члени російського військового блоку ОДКБ. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн.

Байден підписав декларацію з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим, президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном , президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзієєвим.

У документі сказано, що лідери збираються зміцнювати співробітництво у сфері безпеки, щоб підтримувати суверенітет та незалежність країн Центральної Азії.

“Визнаючи, що ситуація в Афганістані залишається важливим фактором безпеки і стабільності в Центральній Азії, ми, як і раніше, віддані співпраці в питаннях оборони, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом”, – заявили президенти.

Також країни мають намір обмінюватися інформацією, співпрацювати у сфері безпеки кордонів та міграції.


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