Байден хоче попросити Конгрес про $100 млрд для України

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість попросити Конгрес виділити 100 млрд доларів на допомогу Україні, щоб більше не повертатися до цього питання як мінімум до листопада наступного року. Про це з посиланням на поінформовані джерела пише The Telegraph.

Прохання виділити найбільший за всю історію пакет допомоги пов’язаний з побоюваннями, що суперечки з приводу витрат можуть завдати шкоди рейтингам Байдена на виборах наступного року. “Ідея “великого пакету” твердо підтримується багатьма в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був одномоментний великий законопроект і щоб їм не довелося займатися ним до наступних виборів”, – розповіло джерело The Telegraph.

Представник Білого дому повідомив, що адміністрація не звертатиметься до Конгресу до виборів нового спікера Палати представників. Великий пакет фінансування до листопада 2024 року є “одним із варіантів, які перебувають на розгляді”, підтвердили у Білому домі.