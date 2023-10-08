Економіка

Байден хоче попросити Конгрес про $100 млрд для України

8 Жовтня 2023 08:45
читать на русском →
сша, допомога

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість попросити Конгрес виділити 100 млрд доларів на допомогу Україні, щоб більше не повертатися до цього питання як мінімум до листопада наступного року. Про це з посиланням на поінформовані джерела пише The Telegraph.

Прохання виділити найбільший за всю історію пакет допомоги пов’язаний з побоюваннями, що суперечки з приводу витрат можуть завдати шкоди рейтингам Байдена на виборах наступного року. “Ідея “великого пакету” твердо підтримується багатьма в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був одномоментний великий законопроект і щоб їм не довелося займатися ним до наступних виборів”, – розповіло джерело The Telegraph.

Представник Білого дому повідомив, що адміністрація не звертатиметься до Конгресу до виборів нового спікера Палати представників. Великий пакет фінансування до листопада 2024 року є “одним із варіантів, які перебувають на розгляді”, підтвердили у Білому домі.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Жовтня 2023 10:48

Померла Ніна Матвієнко
8 Жовтня 2023 11:13

WSJ: Вражаючий військовий та розвідувальний провал
8 Жовтня 2023 10:10

ДСНС: Херсонці пережили ще одну жахливу ніч
8 Жовтня 2023 09:57

Ігнат: Ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань “шахедів”
8 Жовтня 2023 09:40

Біля В.Новосілки звільнено щонайменше 125 кв. км території – розвідка Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки