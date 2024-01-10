Байден до 9 січня не знав, що у міністра оборони США Остіна виявили рак

Президент США Джо Байден дізнався про те, що в його міністра оборони Ллойда Остіна рак простати, тільки у вівторок, 9 січня.

Про це повідомили в Білому домі через кілька хвилин після того, як про хворобу стало відомо громадськості, пише Reuters.

«Йому (Байдену) не повідомляли до минулого (четверга) дня, що секретар Остін перебуває в лікарні. І тільки сьогодні вранці йому повідомили, що основною причиною госпіталізації став рак простати», — сказав прессекретар Білого дому Джон Кірбі.

Заступниця Остіна Кетлін Гікс також кілька днів залишалася в невіданні щодо хвороби, навіть після того, як 2 січня під час відпустки в Пуерто-Ріко їй було сказано взяти на себе частину його обов’язків.

70-річний Остін з 1 січня перебуває в лікарні Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда — цей факт Пентагон приховував від громадськості, Білого дому та Конгресу протягом більшої частини минулого тижня, що викликало серйозну політичну реакцію.

9 січня Національний військово-медичний центр Волтера Ріда заявив, що міністр оборони США Ллойд Остін лікується від раку простати. Його виявили на ранній стадії.