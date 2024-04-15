Бахмутський і Новопавлівський напрямки залишаються найгарячішими, – Генштаб

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 15 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу, 3 районах зосередження особового складу, 4 пунктах управління БпЛА противника.