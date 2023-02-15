Суспільство

Бахмут закрили, щоб не було витоку “зайвої інформації” – Череватий

15 Лютого 2023 13:27
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бахмут

Українські чиновники кажуть, що ухвалене раніше цього тижня рішення обмежити доступ цивільних осіб та журналістів до міста Бахмут було необхідним як для безпеки цих груп, так і для захисту оперативної обстановки.

Як передає CNN, українські офіційні особи заявили, що немісцевим цивільним особам не буде дозволено в’їзд до міста, а для журналістів було запроваджено суворіші протоколи.

«Бахмут не закритий, але там запроваджено порядок, який допоможе зберегти здоров’я та життя людей, а також запобігти витоку непотрібної інформації», – сказав Сергій Череватий, прес-секретар Східного угруповання збройних сил України. Він сказав, що необхідно “забезпечити максимальний контроль над тим, хто там перебуває”.

При цьому Череватий заперечував, що «цензура» не є метою, сказавши, що влада намагається захистити «війська, щоб не було зайвої інформації, і людей, які там перебувають».


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