Бахмут: Сили оборони щодня мають просування по флангах, але в місто не заходили – Маляр

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт протиріч між ПВК “Вагнера” та чинною російською владою.

“Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене.

У місто Бахмут станом на сьогодні – не заходили”, – написала вона у Telegram.

За словами Маляр, звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

“Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго ії тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння”, – пояснила вона.