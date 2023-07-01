Суспільство

Б.Г. оголошений в Росії “іноагентом”

1 Липня 2023 09:07
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росія

Міністерство юстиції Росії у п’ятницю оголосило так званим “іноземним агентом” рок-музиканта Бориса Гребенщикова.

Крім нього, до реєстру “іноземних агентів” увійшли журналісти Андрій Караулов і Олексій Горпиніченко, заступник голови московського відділення партії “Яблуко” Андрій Морєв, депутат Мосгордуми Михайло Тимонов і колишній головний рабін Москви Філіпп (Пінхас) Гольдшмідт.

Організації, визнані “іноземними агентами”, включають навчальний заклад “Англо-американська школа Москви”, мережеве видання Sota.vision і петербурзьке незалежне ЗМІ “Бумага”.

За даними Мін’юсту, всі вони, на його думку, “виступали проти спеціальної військової операції в Україні” і “поширювали недостовірну інформацію”. Зазначається, що “Англо-американська школа Москви” ще й нібито “здійснювала пропаганду ЛГБТ”.


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