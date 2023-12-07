Політика

Азербайджан і Вірменія домовилися про обмін полоненими

7 Грудня 2023 21:06
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вірменія, Азербайджан

У четвер, 7 грудня, Азербайджан і Вірменія домовилися про подальші кроки щодо нормалізації відносин і встановлення миру. Зокрема, це стосується обміну полоненими та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Про це йдеться у спільній заяві країн.

У спільній заяві апарати прем’єр-міністра Вірменії та президента Азербайджану погоджуються з тим, що «випала історична нагода для досягнення довгоочікуваного миру в регіоні», і намірами досягти мирного договору «на основі поваги до принципів суверенітету і територіальної цілісності».

З міркувань гуманізму і «як жест доброї волі» Азербайджан погодився звільнити 32 вірменських військовослужбовців, а Вірменія — двох азербайджанських.

Крім того, Єреван вирішив відкликати заявку на проведення наступної Конференції ООН зі зміни клімату на користь Баку і закликав інші країни регіону Східної Європи підтримати Азербайджан.

У відповідь Азербайджан підтримує кандидатуру Вірменії на членство в Бюро Східноєвропейської групи держав COP.

«Вірменія та Азербайджан продовжать переговори щодо реалізації в найближчому майбутньому додаткових заходів зі встановлення довіри, і закликають міжнародне співтовариство підтримати їхні зусилля, що сприятимуть встановленню взаємної довіри між двома країнами і позитивно впливатимуть на весь Південно-Кавказький регіон», — ідеться в заяві.


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