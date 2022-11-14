Автовишка “Харківобленерго” підірвалася на міні (оновлено)

Сьогодні під час ремонтних робіт на високовольтній лінії електропередач поблизу села Безруки автовишка з працівниками Харківобленерго підірвалася на міні.
Про це повідомив начальник Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко.
“За попередньою інформацією загиблих серед РЕМівців немає”, – написав він у Telegram.
Як повідомили в “Харківобленерго”, в автовишці було 5 енергетиків.
“Всі живі, попередньо – легкі тілесні ушкодження (подряпини)”, – повідомили в Харківобленерго.
Подія сталася близько 15 години, фахівці їхали на відновлювальні роботи високовольтної лінії.