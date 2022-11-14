Економіка

Автовишка “Харківобленерго” підірвалася на міні (оновлено) Сьогодні під час ремонтних робіт на високовольтній лінії електропередач поблизу села Безруки автовишка з працівниками Харківобленерго підірвалася на міні. Про це повідомив начальник Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко. “За попередньою інформацією загиблих серед РЕМівців немає”, – написав він у Telegram. Як повідомили в “Харківобленерго”, в автовишці було 5 енергетиків. “Всі живі, попередньо – легкі тілесні ушкодження (подряпини)”, – повідомили в Харківобленерго. Подія сталася близько 15 години, фахівці їхали на відновлювальні роботи високовольтної лінії. Поділитися:



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